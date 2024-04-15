Терапевт назвала болезни, о которых говорят немеющие руки и ноги после сна

Бывают такие моменты, когда после сна у человека немеют руки или ноги. Объясняться это может неудобной позой или рядом заболеваний. Например, раннее явление наблюдается при атеросклерозе сосудов на руках, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко, добавив, что если онемение беспокоит ежедневно, следует срочно обратиться к неврологу.

"У здорового человека онемение рук возможно, если спать в неудобной позе. Ещё одной причиной является туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья. Схожие механизмы развития онемения рук при синдроме кубитального канала — сдавление на уровне локтевого сустава", — разъяснила врач в беседе с NEWS.ru

Доктор добавила, что подтвердить такое состояние может ЭМГ (электромиография) — функциональное исследование проводящей функции нервов. Кроме того, по её словам, резкое снижение чувствительности иногда объясняется диабетической полинейропатией и чаще проявляется в ногах, чем в руках, так же как и алкогольная нейропатия на фоне хронической интоксикации.

"Помимо неврологических состояний, достаточно часто причиной онемения могут быть сосудистые нарушения, облитерирующий атеросклероз или варикозная болезнь. Нередко дефицит витамина В12 проявляется только онемением ног", — заключила терапевт.