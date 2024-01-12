Онемение и инсульт: Врач напомнила о болезни конечностей, которая может кончиться фатально

Развитие тромбоза в теле человека может привести к жизнеугрожающему состоянию, в результате которого пациенты сталкиваются с онемением конечностей и инсультом. Об этом сообщила врач-кардиолог Анастасия Фомичева.

По словам эксперта, тромбоз бывает двух видов: артериальный и венозный. Они возникают в результате закупорки вен тромботическими массами, которые приводят к нарушению кровотока.

"Острый артериальный тромбоз (в основном вследствие атеросклероза) является причиной острой ишемии конечности", — объяснила "Газете.ru" специалист.

Во время развития этого вида тромбоза человек может ощущать сильную боль, отсутствие пульса на артериях конечности, похолодание и онемение конечности, кожа становится бледной. При острой ишемии больной нуждается в экстренной медицинской помощи и введении тромболитических препаратов.

К признакам венозного тромбоза, отмечает врач, относятся: боль и отёчность в конечности, покраснение кожи, повышение температуры в области вены. Кожа по ходу вены в таком состоянии уплотняется. Больной венозным тромбозом может столкнуться с инфарктом миокарда или инсультом, поэтому необходимо проводить раннюю диагностику и проходить своевременное лечение.