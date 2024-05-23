"Крайне опасное состояние": Названы причины, которые могут привести к гипертоническому кризу

Симптомы артериальной гипертензии могут включать головные боли, головокружение, нарушение зрения и эмоциональную нестабильность, пояснил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов. По его словам, люди, которые сталкиваются с такими факторами, как стресс, резкие изменения погоды, а также употребляют алкоголь и курят, — находятся в зоне риска повышенного АД.

"Гипертонический криз — крайне опасное состояние, требующее немедленной медицинской помощи", — предупредил Соколов в беседе с РИАМО.

По его словам, для правильного измерения АД рекомендуется обеспечить спокойную обстановку, принять правильную позу и измерять давление на обеих руках для отслеживания динамики показателей. А в случае возникновения признаков гипертонического криза нужно принять лекарства, понижающие давление, и обратиться за медицинской помощью.

Для профилактики необходимо вести здоровый образ жизни, умеренную физическую активность и ограничить употребление поваренной соли. Кроме того, стоит отказаться от курения и алкоголя, устранить стрессовые факторы и регулярно измерять давление. Важно также проконсультироваться с кардиологом, который проведёт обследование и при необходимости назначит лечение, резюмировал Соколов.