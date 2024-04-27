Врач назвал заболевания, с которыми можно спутать инсульт

Некоторые заболевания нервной системы приводят к появлению симптомов, которые характерны для инсульта — острого нарушения кровообращения в какой-либо части головного мозга. При его диагностировании важно не спутать болезнь с рассеянным склерозом, мигренью, эпилепсией. Об этом рассказал невролог Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов.

"Например, мигрень, один из видов головной боли, у некоторых пациентов протекает с аурой. Она может представлять собой выпадение полей зрения, его искажение, потерю или искажение речи, нарушение чувствительности или развитие слабости в конечностях, головокружение, шаткость при ходьбе, двоение в глазах, нарушение глотания. При мигрени эти симптомы полностью проходят в момент начала головной боли", — объяснил врач в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, после приступа эпилепсии также могут развиться симптомы, характерные для инсульта: нарушение речи и слабость или паралич конечностей. Они носят обратимый характер. Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее белое и серое вещество головного мозга. Его очаги возникают в разных участках мозга без строгой системы, поэтому могут наблюдаться разнообразные неврологические нарушения, в том числе и характерные для инсульта, предупредил невролог.

При черепно-мозговой травме также схожие с инсультом симптомы: слабость в конечностях, нарушение чувствительности и речи. Важно, что они возникают непосредственно в момент или после травмы. При внезапном возникновении неврологических симптомов важно и нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением, подчеркнул Кружалов.