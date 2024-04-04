Удар по мозгу: Врач предупредила о риске инсульта из-за яркого света ночью

Яркий свет в ночное время суток может стать фактором риска заболеваний головного мозга, включая даже такие катастрофические, как инсульт. Об этом в беседе с kp.ru рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

"Благодаря собранным данным удалось доказать, что яркий свет ночью нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина. В результате уровни кровяного давления, глюкозы и триглицеридов могут подняться, вызывая сосудистые заболевания", — заявила собеседница издания.

По её словам, чем светлее в спальне, тем хуже человек спит. Это является настоящим ударом по мозгу и приводит к нарушениям в центральной нервной системе, вызывающим проблемы с памятью, вниманием и концентрацией. Также она подчеркнула, что здоровый и крепкий сон помогает людям избавиться от лишнего жира, так как человеческий организм использует эти запасы для энергии, пока спит.

Помимо того, Павлова рассказала о том, как можно решить эту проблему. Она сообщила, что решается она достаточно просто — для этого необходимо повесить плотные шторы или воспользоваться повязкой на глаза.