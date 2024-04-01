За 20 лет до: Назван самый ранний предвестник болезни Паркинсона

Одним из признаков болезни Паркинсона, ещё за 10–20 лет до двигательных проявлений, является нарушение у пациента поведения в фазе быстрого сна. Из-за этого он дергаётся и в некоторых случаях может оставить синяки на теле партнёра, объяснил академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин.

"Он во сне размахивает руками, сбрасывает с прикроватных полочек предметы всякие. Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания", — так описывает приступ академик в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, в фазе быстрого сна при нормальном состоянии отключается мышечный тонус, а у человека с болезнью Паркинсона патология определённых ядер ствола мозга приводит к тому, что тонус сохраняется и он начинает во сне "участвовать" в своём сновидении. Специалист рассказал о случае в США, когда спящий муж в момент приступа задушил свою жену. В итоге его оправдали, потому что полисомнография записала активность его мозга и это доказало, что он страдает нарушением поведения в фазе быстрого сна.

Иногда в семейной паре жена просыпается с синяками, потому что её партнёр во сне шевелится, из-за чего они не могут находиться в одной постели. Если есть такое нарушение, то с 70% вероятностью у человека через 10–15 лет разовьётся либо болезнь Паркинсона, либо деменция с тельцами Леви, либо мультисистемная атрофия, резюмировал Иллариошкин.