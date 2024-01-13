Врач назвала признаки болезни Паркинсона, которые можно выявить самостоятельно

Дрожание и боль в конечностях из-за повышенного мышечного тонуса могут говорить о ранней стадии болезни Паркинсона, рассказала невролог Амина Киндарова. Однако, по словам врача, точный диагноз нельзя поставить без МРТ или УЗИ.

"Подтвердить болезнь Паркинсона у пациента на сегодняшний день можно при наличии замедленности движений, дрожания конечностей в покое, а также повышенного мышечного тонуса. Иногда пациенты приходят с болью в плече, а у них выявляется паркинсонизм. Через некоторое время похожие симптомы могут появиться в ноге с той же стороны. Бывает и обратное, когда нарушения сначала замечают в ноге, а потом в руке", — рассказала невролог клиники Docmed "Газете.ru", уточнив, что определить мышечный тонус может только врач.

По словам Киндаровой, болезнь Паркинсона вызывает гибель нервных клеток мозга и приводит к снижению уровня дофамина в организме. Этот нейромедиатор играет важную роль в регуляции двигательной активности. Лекарства, повышающие уровень дофамина на ранних стадиях, способствуют поддержанию активного образа жизни у пациентов, отметила эксперт. Поэтому важно не игнорировать симптомы, а обращаться за помощью к специалистам.

Киндарова добавила, что для определения точного диагноза требуется МРТ мозга, чтобы исключить другие причины симптомов. В редких случаях также необходимо УЗИ или ПЭТ-КТ головы, заключила эксперт.