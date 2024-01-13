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13 января, 15:17

Итальянские учёные назвали напиток, защищающий мозг от Паркинсона и Альцгеймера

NRR: Регулярное употребление кофе снижает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера

Итальянские неврологи из Университета Фоджи и Университета Бари выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера. По их словам, содержащийся в напитке кофеин улучшает моторику, а также помогает справиться с тремором.

По словам исследователей, активные соединения в кофе защищают нервные клетки, в ограниченных количествах напиток имеет профилактический и даже лечебный эффект. Эксперты отметили, что если в краткосрочной перспективе кофеин поднимает настроение и ускоряет реакцию, то в долгосрочной — спасает нервную систему, говорится в статье научного журнала Neural Regeneration Research.

Учёные выяснили, что кофе снижает риск болезни Паркинсона на 29%, а болезни Альцгеймера — на 65%. Однако специалисты уточнили, что исследование ещё не завершено.

В Японии обнаружили ещё одно полезное свойство кофе
В Японии обнаружили ещё одно полезное свойство кофе

Ранее Лайф советовал не запивать стрессовые ситуации кофе и алкоголем. Данные напитки перевозбудят нервную систему и лишь усугубят тревожность.

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Александра Мышляева
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