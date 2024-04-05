Метеочувствительным назвали "невинный" предвестник инсульта из-за резкой смены погоды

На фоне резких температурных изменений в Подмосковье испытывают проблемы со здоровьем люди, чувствительные к внезапным перепадам. Кто входит в группу особого риска, рассказала в интервью интернет-изданию Regions врач-терапевт Видновской РКБ Айслу Каримова.

Специалист утверждает, что из всех метеочувствительных людей 70% составляют те, кто страдает гипертонией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца. Однако резкая смена погоды повышает риск инсультов не только у людей, находящихся в зоне риска. Опасные последствия грозят и здоровым. Дело в том что в холодную погоду происходит спазм сосудов, люди меньше двигаются и едят больше жирной пищи. Вследствие этого увеличивается риск ишемических инсультов.

Врач посоветовала людям, чувствительным к перепадам температур, чаще измерять давление, наблюдать за ритмом сердца, пить достаточно воды и проявлять осторожность, давая себе физические нагрузки. Особенно внимательны должны быть те, кто обладает хроническими заболеваниями.

"В периоды температурных колебаний таким людям необходимо обратиться к врачу, чтобы назначить профилактическое лечение, при необходимости скорректировать артериальное давление. При любом головокружении или изменении ритма сердца, при повышенном или пониженном давлении необходимо прекратить любую деятельность и вызвать скорую помощь", — предостерегает терапевт, добавив, что вовремя оказанная медицинская помощь снижает риск серьёзных осложнений.