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2 апреля, 11:10

Синоптик предупредил, что летняя погода в Москве уже скоро сменится заморозками

Синоптик Старков: 2 апреля воздух в Москве прогреется до 24 градусов

Виды Москвы. Обложка © Unsplash / Michael Green

Виды Москвы. Обложка © Unsplash / Michael Green

Сегодня, 2 апреля, в Москве продолжается разгул тёплой погоды. По словам ведущего метеоролога "Гисметео" Леонида Старкова, ожидается "перекрытие" первоапрельского рекорда 73-летней давности.

"По расчётам, воздух прогреется до 23–24 градусов", — рассказал он в беседе с RT.

Однако далее температура начнёт понижаться, достигнув 15 градусов 3 апреля и максимум 10 градусов — 4 апреля. Таким образом, в первые выходные месяца погода вернётся в норму, обернувшись слабыми заморозками ночью и небольшим теплом в 5–7 градусов днём.

"Ну и осадки, в том числе в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега", — добавил Старков.

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Напомним, помимо аномального тёплого начала апреля москвичей может ожидать такое же лето. По словам синоптика Александра Ильина, такое развитие событий является лишь гипотетическим и связано с явлением Эль-Ниньо. Сохраняться необычная для Центральной России погода может на протяжении нескольких недель.

Матвей Константинов
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