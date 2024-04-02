Синоптик предупредил, что летняя погода в Москве уже скоро сменится заморозками

Сегодня, 2 апреля, в Москве продолжается разгул тёплой погоды. По словам ведущего метеоролога "Гисметео" Леонида Старкова, ожидается "перекрытие" первоапрельского рекорда 73-летней давности.

"По расчётам, воздух прогреется до 23–24 градусов", — рассказал он в беседе с RT.

Однако далее температура начнёт понижаться, достигнув 15 градусов 3 апреля и максимум 10 градусов — 4 апреля. Таким образом, в первые выходные месяца погода вернётся в норму, обернувшись слабыми заморозками ночью и небольшим теплом в 5–7 градусов днём.

"Ну и осадки, в том числе в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега", — добавил Старков.