Синоптик предупредил, что летняя погода в Москве уже скоро сменится заморозками
Синоптик Старков: 2 апреля воздух в Москве прогреется до 24 градусов
Виды Москвы. Обложка © Unsplash / Michael Green
Сегодня, 2 апреля, в Москве продолжается разгул тёплой погоды. По словам ведущего метеоролога "Гисметео" Леонида Старкова, ожидается "перекрытие" первоапрельского рекорда 73-летней давности.
"По расчётам, воздух прогреется до 23–24 градусов", — рассказал он в беседе с RT.
Однако далее температура начнёт понижаться, достигнув 15 градусов 3 апреля и максимум 10 градусов — 4 апреля. Таким образом, в первые выходные месяца погода вернётся в норму, обернувшись слабыми заморозками ночью и небольшим теплом в 5–7 градусов днём.
"Ну и осадки, в том числе в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега", — добавил Старков.
Напомним, помимо аномального тёплого начала апреля москвичей может ожидать такое же лето. По словам синоптика Александра Ильина, такое развитие событий является лишь гипотетическим и связано с явлением Эль-Ниньо. Сохраняться необычная для Центральной России погода может на протяжении нескольких недель.