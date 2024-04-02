Резкое потепление несёт угрозу для организма. Медики рассказали, кому быть начеку Доцент медфака ГУП Олейникова: Резкое потепление может быть опасно для организма 2 апреля, 08:14 На фоне весеннего снижения иммунитета можно легко простудиться, а гипертоники ощутят на себе смену атмосферного давления. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В этом году потепление оказалось более резким, чем в прошлые годы, но не настолько, чтобы вызвать сильный дискомфорт у жителей России — всё-таки население у нас привыкло к различным сезонным перепадам температур. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Валерия Олейникова.

Другое дело, что с резким изменением погоды может меняться атмосферное давление. На это могут отреагировать люди метеозависимые, имеющие заболевания сосудов, сердца, гипертоники и гипотоники — им в период весенних перепадов погоды следует быть осторожнее. Валерия Олейникова Доцент кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Кроме того, весна — время общего снижения иммунитета, авитаминоза. Зимой организм испытывает стресс: это и нехватка солнца, и нехватка фруктов, и нехватка витаминов, особенно витамина D, — и на этом фоне, на фоне авитаминоза, конечно, возможны колебания настроения и даже лёгкая депрессия, особенно когда вместо долгожданного тепла и солнца вновь приходят холода и дожди. Но в целом психически здоровые люди способны пережить эти колебания погоды, объяснила эксперт.

По её словам, грядущее похолодание несёт риск не столько депрессии, сколько простуды. Мы все очень не любим надевать тёплые вещи, после того как "разделись". Но на фоне весеннего снижения иммунитета, если одеться слишком легко, можно простудиться и подхватить вирусную инфекцию.

Ранее россиян призвали не модничать и не спешить надевать тонкие куртки. Многие уже "раздеваются", но к вечеру, когда становится прохладно, не утепляются. Разница температур влияет на здоровье. К тому же из-за не успевшего растаять снега в холодном воздухе скапливается много влаги. Под рукой должен быть шарф, чтобы при сильном ветре прикрыть горло.

Авторы Андрей Горяничев