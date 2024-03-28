Самая коварная погода: Россиян призвали не модничать и не спешить надевать тонкие куртки

Погода наиболее коварна весной, когда земля холодная, но солнце пригревает, рассказала RT врач-терапевт Людмила Лапа. Поэтому в этот период нужно правильно одеваться.

Многие уже "раздеваются", но к вечеру, когда становится прохладно, не утепляются. Разница температур влияет на здоровье. К тому же, из-за не успевшего растаять снега в холодном воздухе скапливается много влаги. При этом нужно следить за тем, чтобы не перегреваться, надевая шубы.

"Можно надеть демисезонную синтепоновую куртку. Но лучше всего, конечно, шерстяное пальто, которое сохраняет тепло, "дышит" и организму не даёт переохладиться и перегреться. И обязательно надевайте лёгкую шапку", — посоветовала Лапа.

По её словам, так как в этот период случаются сильные порывы ветра, детей можно одевать в лёгкие демисезонные пальто, а под них тёплые шерстяные свитера или жилетки, чтобы можно было расстегнуться. Под рукой должен быть шарф, чтобы при сильном ветре прикрыть горло.