Жителей ряда регионов страны предупредили об аномальных 40-градусных морозах

В девяти регионах России в ближайшие дни ударят морозы до минус 40 градусов, предупредил в беседе с РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд. По его словам, ожидать такой "сюрприз" стоит жителям севера Урала, Сибири, Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области.

"Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность", — заявил Вильфанд.

Так, с 27 по 29 марта в Ненецком автономном округе и Республике Коми температура воздуха опустится до минус 27–28 градусов. В Ямало-Ненецком АО столбики термометров покажут 32 градуса мороза, в Ханты-Мансийском АО — 20–23 градуса мороза, в Красноярском крае — минус 35 градусов, в Якутии — минус 36–40 градусов, а в Иркутской области — 23–30 градусов мороза.