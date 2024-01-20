Россиянка с другом заблудилась по дороге домой и замёрзла насмерть у него на руках

Прогулка в морозную ночь обернулась настоящей трагедией для пары из Санкт-Петербурга. Как сообщает сайт kp.ru, 24-летняя девушка и её 27-летний спутник не смогли добраться до дома после посиделок у друзей.

По данным издания, по дороге домой парочка поняла, что заблудилась и оказалась посреди неизвестного поля. Молодые люди начали быстро замерзать, и спустя какое-то время парень всё-таки решил вызвать скорую помощь. Однако к приезду медиков его спутница родом из Махачкалы уже не проявляла признаков жизни — фактически она умерла на руках приятеля, пока они ждали помощи. На теле погибшей были зафиксированы многочисленные следы обморожения.

При этом неподалёку от места гибели девушки стоял жилой дом. Однако остаётся неизвестным, в каком состоянии находились молодые люди и почему они не обратились за помощью к жильцам. По факту трагедии правоохранители уже проводят расследование.