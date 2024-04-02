Москвичей предупредили об аномальном лете в этом году

Лето в текущем году для жителей Москвы может стать ещё более аномально тёплым, чем в прошлом. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Эксперт подчеркнул, что вероятность такого варианта развития событий представляет собой лишь гипотетическое предположение. Он напомнил, что в прошлом году москвичи более трёх недель наблюдали жаркие дни с температурой, не опускающейся ниже отметки 25 градусов, что не свойственно для этого региона, где подобное обычно сохраняется максимум две недели.

Синоптик отметил, что такие аномалии связаны с активностью тёплых течений Эль-Ниньо. Собеседник издания заявил, что эти явления никуда не исчезают, однако в определённый период температура воздуха над океаном, где это происходит, на длительное время повышается.

"Исходя из этого, существует возможность, что и текущим летом в Центральной России период жаркой и сухой погоды будет достаточно длительным — не менее трёх недель точно. И не исключено, что даже превысит продолжительность показателей прошлого лета", — заключил Ильин.