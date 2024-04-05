Составлен топ-5 обязательных анализов весной, чтобы проверить работу всех органов
Врач Рябков: Биохимический анализ позволит оценить работу всех органов весной
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Весной организм человека нуждается в особом внимании, поскольку зимой мы не получаем достаточное количество витаминов и минералов, проводя больше времени в помещении. Влияние также оказывают холодная погода и недостаток солнечного света, из-за чего организм может находиться в состоянии стресса. Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с Life.ru посоветовал сдать ряд анализов для контроля общего состояния здоровья.
Общий анализ крови
Анализ крови поможет определить уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Низкий уровень гемоглобина может указывать на анемию, сопровождаться слабостью и пониженной работоспособностью, а высокий уровень лейкоцитов может свидетельствовать о наличии инфекции или воспалительного процесса.
Биохимический анализ крови
Биохимический анализ позволит специалисту дать оценку работе всех органов. Весной важно уделить внимание уровню глюкозы, холестерина, билирубина, мочевины и креатинина. Данные их показателей помогут обнаружить нарушения обмена веществ и работы печени, почек и сердца.
Гормоны щитовидной железы
"Гормоны щитовидной железы играют важную роль в регулировании обмена веществ в организме. Они контролируют скорость метаболизма, влияют на работу сердца, нервной системы, мышц и других органов. Недостаток или избыток гормонов может привести к различным заболеваниям, таким как гипотиреоз или гипертиреоз", — объясняет врач.
Анализ на уровень витамина D
Витамин D представляет важность для поддержания здорового состояния костей и иммунной системы. Его нехватка может спровоцировать развитие остеопороза и других заболеваний. Следует также помнить и о витаминах групп B и С, которых организму не хватало во время зимы. Анализ на содержание витаминов позволит определить дефицит и принять меры по его компенсации.
Общий анализ мочи
Общий анализ мочи после зимы определит качество функционирования почек, мочевыводящих путей и позволит выявить возможные патологии. С его помощью медики смогут обнаружить наличие белка, глюкозы, крови, бактерий, клеток эпителия и других веществ, которые свидетельствуют о различных заболеваниях и общем состоянии организма.
Весной необходимо с пристальным вниманием следить за своим здоровьем, особенно при наличии признаков ухудшения самочувствия. Регулярные обследования помогут выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить их развитие, утверждает терапевт.
Ранее терапевт перечислила болезни, обострения которых стоит опасаться в весенний сезон. По её словам, снижение эффективности иммунитета на фоне нехватки витаминов и температурных изменений вызывает повышенную восприимчивость к ОРВИ и кожным недугам.