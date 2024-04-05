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5 апреля, 04:09

Ничего сделать нельзя: Названа причина весеннего роста заболеваний ОРВИ

Терапевт Авербах: Чем меньше контактов с людьми, тем меньше шансов заболеть

Рост числа ОРВИ в весеннее время объясняется изменением температуры, рассказал РИА "ФедералПресс" терапевт Лев Авербах. Кроме того, появляются всё новые и новые разновидности вирусов.

"Вообще, у ОРВИ всё зависит от вирусов, которых становится больше. Восприимчивость к ним тоже возрастает, люди заболевают, возникает эпидемия. Тут ничего практически сделать нельзя", — объяснил специалист.

В качестве одного из основных методов защиты он назвал уменьшение контактов с другими людьми. Также, по словам врача, необходимо круглогодично поддерживать иммунитет, причём не аптечными витаминами, а здоровым сном, сбалансированным питанием и правильным выбором места проживания и работы.

В России начинает снижаться заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ
В России начинает снижаться заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ

А ранее терапевт назвала болезни, обострения которых стоит опасаться весной. Так, по её словам, часто напоминают о себе болезни ЖКТ, проявляются психические расстройства и аллергические реакции. Кроме того, после холодов организм человека очень уязвим для ОРВИ из-за ослабленного иммунитета.

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Freepik

Лариса Сафронова
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