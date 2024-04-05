Ничего сделать нельзя: Названа причина весеннего роста заболеваний ОРВИ
Терапевт Авербах: Чем меньше контактов с людьми, тем меньше шансов заболеть
Рост числа ОРВИ в весеннее время объясняется изменением температуры, рассказал РИА "ФедералПресс" терапевт Лев Авербах. Кроме того, появляются всё новые и новые разновидности вирусов.
"Вообще, у ОРВИ всё зависит от вирусов, которых становится больше. Восприимчивость к ним тоже возрастает, люди заболевают, возникает эпидемия. Тут ничего практически сделать нельзя", — объяснил специалист.
В качестве одного из основных методов защиты он назвал уменьшение контактов с другими людьми. Также, по словам врача, необходимо круглогодично поддерживать иммунитет, причём не аптечными витаминами, а здоровым сном, сбалансированным питанием и правильным выбором места проживания и работы.
А ранее терапевт назвала болезни, обострения которых стоит опасаться весной. Так, по её словам, часто напоминают о себе болезни ЖКТ, проявляются психические расстройства и аллергические реакции. Кроме того, после холодов организм человека очень уязвим для ОРВИ из-за ослабленного иммунитета.