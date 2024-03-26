В России начинает снижаться заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор фиксирует начало снижения заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На 12-й неделе 2024 года в РФ показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 3,8% — за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев", — говорится в сообщении.
Также за последние семь недель увеличилась доля гриппа B, а доля вируса гриппа А(Н3N2) снизилась до 63,1%. Кроме того, сейчас в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания ковидом, показатель остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%. Преобладающим штаммом по-прежнему остаётся "омикрон", добавили в ведомстве.
Ранее российский учёный Александр Гинцбург рассказал, что пандемия коронавируса до сих пор продолжается, возбудитель инфекции никуда не делся. Он подтвердил слова главы Минздрава Михаила Мурашко, что проблема дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и в науке.
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