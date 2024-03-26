В России начинает снижаться заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор фиксирует начало снижения заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На 12-й неделе 2024 года в РФ показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 3,8% — за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев", — говорится в сообщении.

Также за последние семь недель увеличилась доля гриппа B, а доля вируса гриппа А(Н3N2) снизилась до 63,1%. Кроме того, сейчас в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания ковидом, показатель остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%. Преобладающим штаммом по-прежнему остаётся "омикрон", добавили в ведомстве.