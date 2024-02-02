Академик Гинцбург заявил, что в России продолжается пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса до сих пор продолжается, возбудитель инфекции никуда не делся. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Михаил Альбертович [Мурашко, министр здравоохранения России] в своём выступлении, с моей точки зрения, очень хорошо и правильно заметил, что прошедшая пандемия, на самом деле — продолжающаяся, потому что возбудитель никуда не делся, его стало только больше, дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и в науке", — подчеркнул Гинцбург на Дне здоровья на международной выставке-форуме "Россия".
Ранее Лайф писал, что в России эпидемический потенциал ковида значительно снизился, но это не говорит о полном исчезновении коронавирусной угрозы. По словам экспертов, вирус продолжает развиваться в среде мелких млекопитающих, поэтому "кандидатов в человеческие штаммы много".
ТАСС / Гавриил Григоров