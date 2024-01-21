Регион

Уведомления отключены

21 января, 15:16

Учёные обнаружили влияние коронавируса на старение клеток мозга

Учёные: Коронавирус может инфицировать нейроны в мозге и вызывать старение

В ходе научного исследования было выявлено, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19, способен заражать дофаминовые нейроны в мозге, что может привести к их преждевременному старению. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Исследователи установили, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, дофаминовые нейроны перестают функционировать и начинают выделять химические сигналы, которые способствуют воспалению. В обычных условиях эти клетки производят дофамин, который является нейромедиатором, а повреждение этих нейронов также связано с болезнью Паркинсона.

Согласно выводам учёных, хотя количество инфицированных дофаминовых нейронов не так велико, как у клеток лёгких, которые являются основной целью вируса, даже небольшое количество заражённых клеток может иметь серьёзные последствия для центральной нервной системы. В ходе скрининга было обнаружено три препарата, которые предотвращают заражение SARS-CoV-2 и замедляют процесс старения дофаминовых клеток, — рилузол, метформин и иматиниб.

Китайские учёные создали коронавирус-убийцу со 100%-ной смертностью
Китайские учёные создали коронавирус-убийцу со 100%-ной смертностью

Ранее Лайф сообщал, что спад заболеваемости гриппом, ОРВИ и CoViD-19 в России ожидается только к середине-концу марта. В январе, по прогнозам медиков, уровень будет лишь усиливаться.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
  • Коронавирус
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров