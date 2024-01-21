Учёные обнаружили влияние коронавируса на старение клеток мозга
Учёные: Коронавирус может инфицировать нейроны в мозге и вызывать старение
В ходе научного исследования было выявлено, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19, способен заражать дофаминовые нейроны в мозге, что может привести к их преждевременному старению. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.
Исследователи установили, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, дофаминовые нейроны перестают функционировать и начинают выделять химические сигналы, которые способствуют воспалению. В обычных условиях эти клетки производят дофамин, который является нейромедиатором, а повреждение этих нейронов также связано с болезнью Паркинсона.
Согласно выводам учёных, хотя количество инфицированных дофаминовых нейронов не так велико, как у клеток лёгких, которые являются основной целью вируса, даже небольшое количество заражённых клеток может иметь серьёзные последствия для центральной нервной системы. В ходе скрининга было обнаружено три препарата, которые предотвращают заражение SARS-CoV-2 и замедляют процесс старения дофаминовых клеток, — рилузол, метформин и иматиниб.
Ранее Лайф сообщал, что спад заболеваемости гриппом, ОРВИ и CoViD-19 в России ожидается только к середине-концу марта. В январе, по прогнозам медиков, уровень будет лишь усиливаться.
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