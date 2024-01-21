Учёные обнаружили влияние коронавируса на старение клеток мозга

В ходе научного исследования было выявлено, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19, способен заражать дофаминовые нейроны в мозге, что может привести к их преждевременному старению. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Исследователи установили, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, дофаминовые нейроны перестают функционировать и начинают выделять химические сигналы, которые способствуют воспалению. В обычных условиях эти клетки производят дофамин, который является нейромедиатором, а повреждение этих нейронов также связано с болезнью Паркинсона.

Согласно выводам учёных, хотя количество инфицированных дофаминовых нейронов не так велико, как у клеток лёгких, которые являются основной целью вируса, даже небольшое количество заражённых клеток может иметь серьёзные последствия для центральной нервной системы. В ходе скрининга было обнаружено три препарата, которые предотвращают заражение SARS-CoV-2 и замедляют процесс старения дофаминовых клеток, — рилузол, метформин и иматиниб.