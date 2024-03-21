Учёные выяснили, какой недуг повышает риск затяжного CoViD-19

Люди с синдромом гипермобильности (гиперподвижности) суставов (СГС) гораздо дольше восстанавливаются после коронавируса. К такому выводу пришли британские учёные из Медицинской школы Брайтона и Сассекса, результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Public Health (BMJ).

В эксперименте специалистов приняли участие свыше трёх тысяч добровольцев, часть из которых страдают СГС. Заболевание, о котором идёт речь, возникает в результате нарушения синтеза коллагена. Чаще всего больных беспокоят суставные и мышечные боли, также возможны частые вывихи, подвывихи и ранние артрозы. Так, согласно полученным данным учёных, 30% пациентов с гиперподвижными суставами отмечали, что так и не оправились от длительного лечения ковида, в отличие от тех, у кого нет такого недуга.

В частности, СГС связан и с наличием определённых заболеваний, например с синдромом раздражённого кишечника, мигренью, аллергией, депрессией и ломотой в теле. Как отметили специалисты, механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, ещё предстоит выяснить.