Учёные выяснили, какой недуг повышает риск затяжного CoViD-19
BMJ: Люди с гиперподвижными суставами дольше восстанавливаются после ковида
Люди с синдромом гипермобильности (гиперподвижности) суставов (СГС) гораздо дольше восстанавливаются после коронавируса. К такому выводу пришли британские учёные из Медицинской школы Брайтона и Сассекса, результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Public Health (BMJ).
В эксперименте специалистов приняли участие свыше трёх тысяч добровольцев, часть из которых страдают СГС. Заболевание, о котором идёт речь, возникает в результате нарушения синтеза коллагена. Чаще всего больных беспокоят суставные и мышечные боли, также возможны частые вывихи, подвывихи и ранние артрозы. Так, согласно полученным данным учёных, 30% пациентов с гиперподвижными суставами отмечали, что так и не оправились от длительного лечения ковида, в отличие от тех, у кого нет такого недуга.
В частности, СГС связан и с наличием определённых заболеваний, например с синдромом раздражённого кишечника, мигренью, аллергией, депрессией и ломотой в теле. Как отметили специалисты, механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, ещё предстоит выяснить.
Ранее российский учёный Александр Гинцбург рассказал, что пандемия коронавируса до сих пор продолжается, возбудитель инфекции никуда не делся. Он подтвердил слова главы Минздрава Михаила Мурашко, что проблема дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и в науке.
Shutterstock / FOTODOM