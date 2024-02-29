Минздрав зарегистрировал новую версию вакцины от ковида "Спутник V"
Гинцбург: "Спутник V" с обновлённым составом зарегистрировали в Минздраве РФ
В России зарегистрирована обновлённая антикороновирусная вакцина "Спутник V". Об этом РИА "Новости" сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Обновлённый "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию", — сказал специалист.
Теперь на очереди испытания обновлённой вакцины на подростках. По словам Гинцбурга, они будут завершены в конце марта, после чего можно будет готовить документы для регистрации.
Ранее Александр Гинцбург рассказал, что пандемия коронавируса до сих пор продолжается, возбудитель инфекции никуда не делся. Он подтвердил слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко, что проблема дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и в науке.
ТАСС / Александр Щербак