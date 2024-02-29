Минздрав зарегистрировал новую версию вакцины от ковида "Спутник V"

В России зарегистрирована обновлённая антикороновирусная вакцина "Спутник V". Об этом РИА "Новости" сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Обновлённый "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию", — сказал специалист.

Теперь на очереди испытания обновлённой вакцины на подростках. По словам Гинцбурга, они будут завершены в конце марта, после чего можно будет готовить документы для регистрации.