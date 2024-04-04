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4 апреля, 13:18

Названы болезни, обострения которых стоит опасаться этой весной

Терапевт Тимощенко: Весной обостряются болезни ЖКТ и психические расстройства

В весенний сезон у многих наблдается обострение болезней желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит и язва желудка, а также расстройств психики и аллергических реакций. Кроме того, после холодов организм человека очень уязвим для ОРВИ из-за ослабленного иммунитета, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

"Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств", — объяснила терапевт в беседе с NEWS.ru.

Собеседница онлайн-издания объяснила, что повышенная частота аллергических реакций в весенний сезон вызвана повышенным содержанием пыли, а также пыльцы деревьев и первоцветов в воздухе. По её словам, внимательнее за здоровьем стоит следить и людям, страдающим бронхиальной астмой, так как это заболевание тоже может обостриться.

Она также отметила, что снижение эффективности иммунитета на фоне авитаминоза и температурных колебаний вызывает повышенную уязвимость к ОРВИ, а также обострению болезней кожи, в особенности атопических дерматитов и недугов связанных с гормональными сбоями. Также на фоне переохлаждения могут напомнить о себе хронические урологические болезни, предостерегла Тимощенко.
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Ранее нутрициолог рассказала Life.ru о важности правильного питания в межсезонье. В этот период должны быть включены продукты, не перегружающие пищеварительную систему, а способствующие укреплению иммунитета, богатые витаминами и минералами. Она порекомендовала добавить в свой рацион ферментированный яблочный уксус, лавровый лист, корицу, малину, квашеную капусту, а также некоторые другие продукты.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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