Названы болезни, обострения которых стоит опасаться этой весной

В весенний сезон у многих наблдается обострение болезней желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит и язва желудка, а также расстройств психики и аллергических реакций. Кроме того, после холодов организм человека очень уязвим для ОРВИ из-за ослабленного иммунитета, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

"Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств", — объяснила терапевт в беседе с NEWS.ru.

Собеседница онлайн-издания объяснила, что повышенная частота аллергических реакций в весенний сезон вызвана повышенным содержанием пыли, а также пыльцы деревьев и первоцветов в воздухе. По её словам, внимательнее за здоровьем стоит следить и людям, страдающим бронхиальной астмой, так как это заболевание тоже может обостриться.

Она также отметила, что снижение эффективности иммунитета на фоне авитаминоза и температурных колебаний вызывает повышенную уязвимость к ОРВИ, а также обострению болезней кожи, в особенности атопических дерматитов и недугов связанных с гормональными сбоями. Также на фоне переохлаждения могут напомнить о себе хронические урологические болезни, предостерегла Тимощенко.