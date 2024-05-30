Яйца, редис и квас: В России стал дороже набор для окрошки

В России на 10% подорожали базовые продукты для приготовления окрошки. С результатами исследования в преддверии Дня окрошки, отмечаемого 30 мая, ознакомилась "Газета.Ru".

Аналитики АТОЛ проанализировали обезличенные данные продаж по 5,6 млн чеков. Выяснилось, что сильнее всего подросла медианная цена упаковки яиц — до 121 рубля (+40% к маю 2023 года). До 110 рублей за бутылку подорожал квас (+20%), до 100 рублей за полкило — редис (+17%).

Батон варёной колбасы в среднем стоит 412 рублей, килограмм огурцов — 196, кило картошки — 56 и упаковка сметаны — 102 рубля. Тем, кто предпочитает заправлять окрошку кисломолочными продуктами, придётся отдать за бутылку тана 96 рублей, айрана — 95, кефира — 78 рублей.