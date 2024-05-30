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30 мая, 05:04

Яйца, редис и квас: В России стал дороже набор для окрошки

АТОЛ: Базовые продукты для окрошки подорожали в среднем на 10%

В России на 10% подорожали базовые продукты для приготовления окрошки. С результатами исследования в преддверии Дня окрошки, отмечаемого 30 мая, ознакомилась "Газета.Ru".

Аналитики АТОЛ проанализировали обезличенные данные продаж по 5,6 млн чеков. Выяснилось, что сильнее всего подросла медианная цена упаковки яиц — до 121 рубля (+40% к маю 2023 года). До 110 рублей за бутылку подорожал квас (+20%), до 100 рублей за полкило — редис (+17%).

Батон варёной колбасы в среднем стоит 412 рублей, килограмм огурцов — 196, кило картошки — 56 и упаковка сметаны — 102 рубля. Тем, кто предпочитает заправлять окрошку кисломолочными продуктами, придётся отдать за бутылку тана 96 рублей, айрана — 95, кефира — 78 рублей.

Россиянам назвали лучший суп для жаркого дня, и это не окрошка
Россиянам назвали лучший суп для жаркого дня, и это не окрошка

А ранее диетолог рассказала, что любимый многими россиянами холодный летний суп полезнее заправлять кефиром: молочнокислые бактерии, содержащиеся в нём, необходимы кишечнику и важны не только для стройной фигуры, но и для профилактики хронического воспаления.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Лариса Сафронова
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