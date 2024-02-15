Заядлых геймеров предупредили об изменениях в мозге из-за постоянных игр

У людей, которые много лет проводят за компьютерными играми, случаются изменения нейронных связей, отвечающих за самоконтроль, удовольствие и привязанности, хотя когнитивные функции головного мозга не нарушаются, рассказали "Газете.ru" в СПбГЭТУ ЛЭТИ.

В соответствующем исследовании участвовало 22 геймера, проводящих за играми от 20 до 30 часов в неделю, а ещё 25 человек, играющих меньше десяти часов в неделю. Испытуемым провели фМРТ и проанализировали нейронные связи в соответствии с существующей моделью формирования нехимических зависимостей I-PACE.

"Выяснилось, что у геймеров, которые играют много, подвергаются изменению нейронные связи, отвечающие за самоконтроль, удовольствие и привязанности, но когнитивные функции при этом не нарушаются, что наблюдается в других исследованиях зависимых от игр. Благодаря этому исследованию в перспективе с помощью фМРТ можно диагностировать игровое расстройство на ранних стадиях или наоборот — его отсутствие", — сообщил ведущий научный сотрудник научного центра мирового уровня СПбГЭТУ ЛЭТИ Артём Труфанов.