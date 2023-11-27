Отчим-геймер чуть не убил 3-летнего пасынка после проигрыша в "танки", малыш в реанимации

Житель Астраханской области чуть не убил трёхлетнего пасынка после проигрыша в онлайн-игру World of Tanks Blitz. Разозлённый неудачей мужчина кинул в малыша игрушечную машинку. Теперь ребёнок в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 20-летний геймер Макс Перец, как он сам себя называет, из села Икряное сидел с пасынком, пока его девушка была на работе. Парень проводил время за танковым симулятором, а рядом с ним в машинки играл трёхлетний мальчик. После проигранной битвы отчим схватил пластиковую детскую машинку и в порыве гнева изо всей силы бросил её в живот малыша. Удар был такой силы, что мальчик упал и у него началось внутреннее кровотечение в брюшной полости.

Ребёнка увезли на скорой помощи в больницу и прооперировали. Кроме тупой травмы живота у малыша подозрение на черепно-мозговую травму. Врачи пока не дают прогнозов.

Уточняется, что ранее никаких инцидентов в семье не было. Игроман сбежал, сейчас решается вопрос о его задержании. Мать мальчика написала заявление в полицию.