Мать-убийца из-под Пскова показала без единой эмоции, как расправилась с двумя сыновьями

34-летней Дарье Сухановой из Псковской области, чьи трое малолетних детей были обнаружены мёртвыми, предъявили обвинение в убийстве. Она заключена под стражу до 23 января 2024 года.

Следственная работа и судебный процесс в отношении Дарьи Сухановой. Видео © t.me / Следком

"Следственными органами СК России по Псковской области предъявлено обвинение 34-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в", "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила пресс-служба СК РФ.

Версия следствия такова: между августом и ноябрём 2023 года в квартире в Великих Луках убила своих полуторагодовалого и четырёхлетнего сыновей, задушив их. После этого она оставила тела в квартире и переехала с двумя другими детьми в частный дом в Куньинском районе региона, где впоследствии убила восьмилетнюю дочь.

Как сообщает SHOT, Суханова задушила своих детей из-за того, что её утомили уход за ними и постоянные громкие крики. По информации телеграм-канала, за три дня до первого убийства она отправилась на попойку, оставив детей без присмотра. Первым был убит четырёхлетний мальчик: мать зажала ему нос и рот рукой и держала так более пяти минут, пока тот не перестал дышать.

Через полторы недели она сделала то же самое с младшим сыном. Оба тела она перенесла на второй ярус детской кровати и завернула в одеяло. В таком положении они оставались с августа до момента обнаружения в ноябре. Во время следственного эксперимента женщина спокойно показала, как расправлялась с сыновьями.

По словам обвиняемой, восьмилетняя девочка умерла в начале сентября. У неё резко ухудшилось самочувствие, но Суханова не стала звонить врачам. А пятилетнюю дочь она не тронула, потому что её отец старался быть на связи с девочкой и забил бы тревогу, если заподозрил бы неладное.