До и после "Оземпика": 7 иссохших до костей звёзд, и от их фото вам станет страшно

Изначально "Оземпик" предназначался для лечения диабета. Его принцип действия заключается в имитации гормона, который вырабатывается, когда человек ест, таким образом, желудок начинает вырабатывать инсулин. Проще говоря, чудо-препарат обманывает организм, чтобы тот не хотел есть. Средство стало популярно в ноябре 2022 года и всё ещё востребовано, особенно среди знаменитостей. "Оземпик", надо заметить, далеко не из дешёвых, один шприц обойдётся примерно в тысячу долларов. Побочных эффектов тоже немало. Life.ru расскажет о семи звёздах, которые принимают "Оземпик", и чем это им грозит.

Как похудела Кэти Перри

Кэти Перри резко похудела на "Оземпике". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyperry

Как известно, певица Кэти Перри в последние годы набрала вес. Связано это с беременностью, после неё девушке никак не удавалось вернуть стройную фигуру. Но совсем недавно Кэти вышла на красную дорожку в чёрной сетке поверх белья, и — о чудо! — лишние килограммы как будто ветром сдуло... или "Оземпиком". Сама звезда похудение никак не комментирует, но первые признаки, как говорится, налицо: уставший вид и обвисшая кожа.

Опра Уинфри — фото до и после "Оземпика"

Опра Уинфри не скрывает любовь к "Оземпику" и даже пропагандирует его. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oprah

Даже 70-летняя Опра Уинфри не удержалась перед чудо-средством и прибегла к помощи "Оземпика". Результат, конечно, не заставил себя ждать. Поклонники давно не видели журналистку в такой форме. Сама Опра ничуть не стесняется рассказывать о таком способе похудения и не скрывает, что действует он отлично. Однако фанаты очень этим недовольны, ведь Уинфри, по сути, пропагандирует употребление лекарства, не говоря о его ужасных последствиях и совершенно не думая о людях.

Кристина Агилера похудела

Кристина Агилера сильно исхудала на "Оземпике". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xtina

Слухи о том, что Кристина Агилера прибегает к помощи препарата для похудения, появились ещё в 2023 году, тогда девушка стала значительно стройнее. Поклонники подумали, что это результат здорового питания и тренировок, но некоторые сразу заговорили про новое лекарство от диабета. На своём последнем концерте Кристина максимально открыла фигуру и предстала перед фанатами в обтягивающем боди. Она похудела килограммов на 20! Кажется, в такой форме девушка была только в начале своей карьеры. Певица не подтверждала, что она принимает лекарство, но это и так видно.

Лана Дель Рей — фото до и после "Оземпика"

Лана Дель Рей не признаётся, что прибегает к помощи "Оземпика". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / honeymoon

За последний год Лана Дель Рей заметно похудела. Такие изменения сразу же вызвали бурю обсуждений и обвинений в употреблении знаменитого препарата. Звезда молчать не стала и намекнула поклонникам, что всё дело в спорте. Также певица упомянула в социальных сетях свой фитнес-клуб и поблагодарила за хорошую работу. Очевидно, что такого результата добиться лишь тренировками невозможно, но Лана признаваться точно не собирается.

Анна Семенович тоже худеет на чудо-средстве

Анна Семенович довольна действием "Оземпика" и не видит побочек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Препарат добрался и до России, поэтому наши звёзды тоже не упустили возможность быстренько избавиться от нежелательных килограммов. Анна Семенович не скрывает пристрастия к "Оземпику". Препарат ей выписал врач-эндокринолог для похудения. Звезда говорит, что о побочных эффектах её предупредили сразу, но пока что она их не обнаружила: "Побочка одна — я стройнею и у меня уходит живот", — написала Семенович.

Анастасия Решетова призналась, что баловалась "Оземпиком"

Анастасия Решетова употребляла "Оземпик" и наконец-то в этом призналась. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная Тимати и мать его сына Ратмира Анастасия Решетова несколько дней назад шокировала поклонников неожиданным признанием. В своих социальных сетях девушка рассказала, что пару лет назад и сама колола "Оземпик", но в очень маленькой дозе и на протяжении всего нескольких месяцев. Сейчас модель поддерживает себя в хорошей форме благодаря спорту и правильному питанию. Анастасия уточнила, что лекарство имеет слишком много побочек.

Екатерина Варнава сильно похудела

Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости из-за "Оземпика". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Екатерина Варнава никогда не была толстой, однако ей этого казалось мало. Многочисленные диеты и эксперименты с внешностью уже перестали удивлять поклонников, но последние фотографии Екатерины заставляют начать переживать за телеведущую. На кадрах видны сильно выпирающие коленки звезды и тончайшие руки. Конечно, Варнаву сразу заподозрили в том, что она прибегла к помощи "Оземпика", но девушка никак это не комментирует и слухи не подтверждает. Надеемся, что худеть она больше не будет, а то совсем исчезнет!