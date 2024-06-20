До и после "Оземпика": 7 иссохших до костей звёзд, и от их фото вам станет страшно
Похудеть любой ценой! Некоторые люди настолько переживают из-за лишних килограммов, что, услышав о чудо-средстве для снижения веса, готовы принимать его без остановки, несмотря на ужасные последствия. Кто уже похудел на "Оземпике" и какая их ждёт расплата?
Изначально "Оземпик" предназначался для лечения диабета. Его принцип действия заключается в имитации гормона, который вырабатывается, когда человек ест, таким образом, желудок начинает вырабатывать инсулин. Проще говоря, чудо-препарат обманывает организм, чтобы тот не хотел есть. Средство стало популярно в ноябре 2022 года и всё ещё востребовано, особенно среди знаменитостей. "Оземпик", надо заметить, далеко не из дешёвых, один шприц обойдётся примерно в тысячу долларов. Побочных эффектов тоже немало. Life.ru расскажет о семи звёздах, которые принимают "Оземпик", и чем это им грозит.
Как похудела Кэти Перри
Кэти Перри резко похудела на "Оземпике". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyperry
Как известно, певица Кэти Перри в последние годы набрала вес. Связано это с беременностью, после неё девушке никак не удавалось вернуть стройную фигуру. Но совсем недавно Кэти вышла на красную дорожку в чёрной сетке поверх белья, и — о чудо! — лишние килограммы как будто ветром сдуло... или "Оземпиком". Сама звезда похудение никак не комментирует, но первые признаки, как говорится, налицо: уставший вид и обвисшая кожа.
Опра Уинфри — фото до и после "Оземпика"
Опра Уинфри не скрывает любовь к "Оземпику" и даже пропагандирует его. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oprah
Даже 70-летняя Опра Уинфри не удержалась перед чудо-средством и прибегла к помощи "Оземпика". Результат, конечно, не заставил себя ждать. Поклонники давно не видели журналистку в такой форме. Сама Опра ничуть не стесняется рассказывать о таком способе похудения и не скрывает, что действует он отлично. Однако фанаты очень этим недовольны, ведь Уинфри, по сути, пропагандирует употребление лекарства, не говоря о его ужасных последствиях и совершенно не думая о людях.
Кристина Агилера похудела
Кристина Агилера сильно исхудала на "Оземпике". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xtina
Слухи о том, что Кристина Агилера прибегает к помощи препарата для похудения, появились ещё в 2023 году, тогда девушка стала значительно стройнее. Поклонники подумали, что это результат здорового питания и тренировок, но некоторые сразу заговорили про новое лекарство от диабета. На своём последнем концерте Кристина максимально открыла фигуру и предстала перед фанатами в обтягивающем боди. Она похудела килограммов на 20! Кажется, в такой форме девушка была только в начале своей карьеры. Певица не подтверждала, что она принимает лекарство, но это и так видно.
Лана Дель Рей — фото до и после "Оземпика"
Лана Дель Рей не признаётся, что прибегает к помощи "Оземпика". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / honeymoon
За последний год Лана Дель Рей заметно похудела. Такие изменения сразу же вызвали бурю обсуждений и обвинений в употреблении знаменитого препарата. Звезда молчать не стала и намекнула поклонникам, что всё дело в спорте. Также певица упомянула в социальных сетях свой фитнес-клуб и поблагодарила за хорошую работу. Очевидно, что такого результата добиться лишь тренировками невозможно, но Лана признаваться точно не собирается.
Анна Семенович тоже худеет на чудо-средстве
Анна Семенович довольна действием "Оземпика" и не видит побочек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich
Препарат добрался и до России, поэтому наши звёзды тоже не упустили возможность быстренько избавиться от нежелательных килограммов. Анна Семенович не скрывает пристрастия к "Оземпику". Препарат ей выписал врач-эндокринолог для похудения. Звезда говорит, что о побочных эффектах её предупредили сразу, но пока что она их не обнаружила: "Побочка одна — я стройнею и у меня уходит живот", — написала Семенович.
Анастасия Решетова призналась, что баловалась "Оземпиком"
Анастасия Решетова употребляла "Оземпик" и наконец-то в этом призналась. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkonskaya.reshetova
Бывшая возлюбленная Тимати и мать его сына Ратмира Анастасия Решетова несколько дней назад шокировала поклонников неожиданным признанием. В своих социальных сетях девушка рассказала, что пару лет назад и сама колола "Оземпик", но в очень маленькой дозе и на протяжении всего нескольких месяцев. Сейчас модель поддерживает себя в хорошей форме благодаря спорту и правильному питанию. Анастасия уточнила, что лекарство имеет слишком много побочек.
Екатерина Варнава сильно похудела
Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости из-за "Оземпика". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava
Екатерина Варнава никогда не была толстой, однако ей этого казалось мало. Многочисленные диеты и эксперименты с внешностью уже перестали удивлять поклонников, но последние фотографии Екатерины заставляют начать переживать за телеведущую. На кадрах видны сильно выпирающие коленки звезды и тончайшие руки. Конечно, Варнаву сразу заподозрили в том, что она прибегла к помощи "Оземпика", но девушка никак это не комментирует и слухи не подтверждает. Надеемся, что худеть она больше не будет, а то совсем исчезнет!
Бесспорно, "Оземпик" творит чудеса, но какой ценой? Вместо изнурительных тренировок, конечно, проще сделать укол, вот только потом инъекции могут понадобиться уже совсем другие. Рано или поздно препарат раскроет своё истинное лицо, и тогда спасаться придётся не от жира, а от него. Ранее Life.ru рассказал о секретах красоты и стройности Ирины Хакамады. Женщина выглядит стройно и молодо в свои 69 без всяких чудо-пилюль.
Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins, Caroline Ruda, © ТАСС / Анна Салынская, © Gettyimages / Jeff Kravitz