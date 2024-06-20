"Наплевать и растереть": Режиссёр Никоненко предрёк сбежавшей из РФ Хаматовой "историческую помойку"

Актриса Чулпан Хаматова сбежала из России и пыталась построить карьеру в Новом Рижском театре, но оттуда её уволили совсем недавно. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко считает, что у неё нет никаких профессиональных перспектив.

"Так ей и надо. Наплевать и растереть это имя. Предателю — помойка историческая. Вот что её ждёт. Я хочу забыть о ней навсегда. И вы забудьте: нет такой артистки больше, всё у неё кончилось", — подчеркнул Никоненко в беседе с сайтом MK.ru.

Артист был свидетелем первых творческих шагов Хаматовой и отмечает, что тогда у неё был талант, но она поддалась глупости и "стала дурой набитой".

Отмечается, что, выступая в России, Хаматова получала гонорары от 250 тысяч рублей, а за рубежом спрос на её персону резко упал. Билеты на мероприятия с участием актрисы продавались очень плохо. Своё увольнение из Нового Рижского театра Хаматова никак не комментирует, а просто подыскивает новое место работы.