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Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 16:08
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Порвавшую с Россией Чулпан Хаматову лишили именной звезды в Ульяновске

В Ульяновске демонтировали именную звезду Чулпан Хаматовой по просьбе жителей

В Ульяновске была убрана именная звезда сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой, которую установили во время международного кинофестиваля в 2018 году. Об этом рассказала ТАСС замминистра искусства и культурной политики – директор Департамента культурной политики региона Алёна Корчагина.

"Именная звезда Чулпан Хаматовой, установленная в рамках кинофестиваля "От всей души" в 2018 году на улице Гончарова, была демонтирована в связи с обращениями местных жителей", — поделилась она.

По словам Корчагиной, жители города объяснили, что считают неправильным оставлять упоминание о Хаматовой на "Аллее звёзд", тогда как рядом размещены имена защитников Родины.

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Напомним, Чулпан Хаматова ушла из театра "Современник" и переехала в Латвию. После начала спецоперации она не скрывала резкого неодобрения политики российских властей, а также назвала сторонников СВО непорядочными, умолчав про обстрелы Киевом Донбасса в течение восьми лет. Коллеги раскритиковали Хаматову и за то, что она нелицеприятно высказалась о своём звании народной артистки.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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