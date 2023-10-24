Порвавшую с Россией Чулпан Хаматову лишили именной звезды в Ульяновске

В Ульяновске была убрана именная звезда сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой, которую установили во время международного кинофестиваля в 2018 году. Об этом рассказала ТАСС замминистра искусства и культурной политики – директор Департамента культурной политики региона Алёна Корчагина.

"Именная звезда Чулпан Хаматовой, установленная в рамках кинофестиваля "От всей души" в 2018 году на улице Гончарова, была демонтирована в связи с обращениями местных жителей", — поделилась она.