Порвавшую с Россией Чулпан Хаматову лишили именной звезды в Ульяновске
В Ульяновске демонтировали именную звезду Чулпан Хаматовой по просьбе жителей
В Ульяновске была убрана именная звезда сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой, которую установили во время международного кинофестиваля в 2018 году. Об этом рассказала ТАСС замминистра искусства и культурной политики – директор Департамента культурной политики региона Алёна Корчагина.
"Именная звезда Чулпан Хаматовой, установленная в рамках кинофестиваля "От всей души" в 2018 году на улице Гончарова, была демонтирована в связи с обращениями местных жителей", — поделилась она.
По словам Корчагиной, жители города объяснили, что считают неправильным оставлять упоминание о Хаматовой на "Аллее звёзд", тогда как рядом размещены имена защитников Родины.
Напомним, Чулпан Хаматова ушла из театра "Современник" и переехала в Латвию. После начала спецоперации она не скрывала резкого неодобрения политики российских властей, а также назвала сторонников СВО непорядочными, умолчав про обстрелы Киевом Донбасса в течение восьми лет. Коллеги раскритиковали Хаматову и за то, что она нелицеприятно высказалась о своём звании народной артистки.
ТАСС / Сергей Фадеичев