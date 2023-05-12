"Чего же ты раньше молчала?": Алёна Яковлева разнесла Хаматову за принятие звания народной артистки

Российская актриса Алёна Яковлева призвала коллегу Чулпан Хаматову отказаться от присвоенного ей звания народной артистки РФ. Об этом она сказала на ютуб-канале "Эмпатия Манучи".

"Её показывали по телевизору: она идёт радостная по Георгиевскому залу, принимает поздравления с присвоением звания народной артистки. Чего же ты раньше молчала? Знаю артистов, которые отказались от звания. <…> Есть те, кто считает, что это пережиток прошлого. Я лично так не считаю. Откажись!" — подчеркнула актриса.

При этом Хаматова получала огромные дивиденды. Её также собирались сделать художественным руководителем театра "Современник". Яковлева не осуждает решение коллеги уехать в другую страну, но не понимает слова Хаматовой о том, что страшно возвращаться в Россию. Всё-таки её будут осуждать здесь, но не угрожать физической расправой, отметила актриса.