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20 июня, 10:07
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Певец Юлиан раскрыл предсмертные сообщения сына Вячеслава Зайцева

Певец Юлиан: Егор Зайцев перед смертью писал, что всё будет хорошо

Егор Зайцев. Обложка © VK / Егор Зайцев

Егор Зайцев. Обложка © VK / Егор Зайцев

Смерть сына знаменитого модельера Вячеслава Зайцева сильно ударила по певцу Юлиану. Они дружили более 20 лет, а в последнее время общались ежедневно. У Егора Зайцева были серьёзные проблемы со здоровьем, но он старался не грустить, рассказывает певец.

"Я всё время спрашивал о его самочувствии. Егор старался не грузить проблемами. Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: "Братан, не переживай! Всё будет хорошо!" После этого я больше не получил от него ни одной строчки", — говорит Юлиан в беседе с сайтом MK.ru.

После этого певец ещё неоднократно писал Егору, но тот не отвечал. Юлиан признаётся, что у него было нехорошее предчувствие, но он верил в лучшее. А накануне вечером узнал, что Егор Зайцев умер.

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Напомним, что Егор Зайцев скончался в день рождения Дома моды своего отца. Наследнику известного модельера было 64 года. Он долгое время страдал онкологическим заболеванием. Последние часы своей жизни Егор Зайцев провёл в городской клинической больнице № 52.

Николай Рюмин
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