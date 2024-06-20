Певец Юлиан раскрыл предсмертные сообщения сына Вячеслава Зайцева

Смерть сына знаменитого модельера Вячеслава Зайцева сильно ударила по певцу Юлиану. Они дружили более 20 лет, а в последнее время общались ежедневно. У Егора Зайцева были серьёзные проблемы со здоровьем, но он старался не грустить, рассказывает певец.

"Я всё время спрашивал о его самочувствии. Егор старался не грузить проблемами. Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: "Братан, не переживай! Всё будет хорошо!" После этого я больше не получил от него ни одной строчки", — говорит Юлиан в беседе с сайтом MK.ru.