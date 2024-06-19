Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

Как выяснил канал, Зайцев умер в городской клинической больнице № 52 от онкологического заболевания. Других деталей не сообщается.

Егор окончил Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, затем работал руководителем модельного агентства Zaitsev’s model management. У него была линия одежды YeZ. Был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения дизайна. Также он любил мотоциклы и состоял в мотоклубе "Ночные волки".