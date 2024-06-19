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19 июня, 20:00
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Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

SHOT: На 65-м году жизни скончался сын модельера Вячеслава Зайцева Егор

Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Скончался сын знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева. По данным SHOT, 64-летний Егор Зайцев скончался сегодня вечером в Москве.

Как выяснил канал, Зайцев умер в городской клинической больнице № 52 от онкологического заболевания. Других деталей не сообщается.

Егор окончил Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, затем работал руководителем модельного агентства Zaitsev’s model management. У него была линия одежды YeZ. Был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения дизайна. Также он любил мотоциклы и состоял в мотоклубе "Ночные волки".

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Напомним, что Зайцев-младший был госпитализирован с коронавирусом в одну из столичных больниц ещё в феврале. Спустя время сыну знаменитого модельера поставили ещё один диагноз — тяжёлая анемия, из-за которой потребовалось провести переливание крови. Тогда же у него обнаружились раковые опухоли в толстой кишке, печени и лёгких. 20 марта стало известно о повторной госпитализации Егора, ему опять потребовалось переливание крови. 4 июня он вновь попал в больницу.

Оксана Попова
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