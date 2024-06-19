Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
SHOT: На 65-м году жизни скончался сын модельера Вячеслава Зайцева Егор
Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Скончался сын знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева. По данным SHOT, 64-летний Егор Зайцев скончался сегодня вечером в Москве.
Как выяснил канал, Зайцев умер в городской клинической больнице № 52 от онкологического заболевания. Других деталей не сообщается.
Егор окончил Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, затем работал руководителем модельного агентства Zaitsev’s model management. У него была линия одежды YeZ. Был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения дизайна. Также он любил мотоциклы и состоял в мотоклубе "Ночные волки".
Напомним, что Зайцев-младший был госпитализирован с коронавирусом в одну из столичных больниц ещё в феврале. Спустя время сыну знаменитого модельера поставили ещё один диагноз — тяжёлая анемия, из-за которой потребовалось провести переливание крови. Тогда же у него обнаружились раковые опухоли в толстой кишке, печени и лёгких. 20 марта стало известно о повторной госпитализации Егора, ему опять потребовалось переливание крови. 4 июня он вновь попал в больницу.