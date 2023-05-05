Никас Сафронов раскрыл тайну последней воли Зайцева, которую нарушил сын

Модельер Вячеслав Зайцев хотел быть похороненным на Новодевичьем кладбище, и родственники должны были знать об этом, рассказал kp.ru художник Никас Сафронов.

"Вячеслав Зайцев заслуживает особых почестей, в том числе в вопросах погребения. Такой мэтр, как он, должен быть похоронен в центре столицы. Для народа, для страны это признание его заслуг, это знак отличия. Было бы правильно его похоронить на Новодевичьем кладбище. Мне известно, что он этого хотел", — объяснил он.

По его словам, нет никаких логичных объяснений решению семьи похоронить Зайцева на кладбище в подмосковном Щёлкове, хотя там рядом и находится загородный особняк модельера. К тому же, добавил Сафронов, добираться к месту захоронения ни поклонникам, ни близким будет неудобно, а ведь почтить память кутюрье и принести букет к нему на могилу захотят многие.

"Очень грустно, что родные позволяют себе принимать решения вопреки воле своего незабвенного. Никто не вправе менять пожелания усопшего. Друзья Вячеслава Зайцева считают, что его права были ущемлены", — подчеркнул художник.

Он посетовал, что перезахоронение в любом случае невозможно без согласия семьи Зайцева, поэтому остаётся только надеяться, что может быть они изменят решение и этот вопрос будет решён.