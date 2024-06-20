Егор Зайцев умер в день рождения Дома моды своего отца

Модельер Егор Зайцев скончался в день рождения Дома моды своего отца. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал близкий друг и партнёр кутюрье Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов.

"Сегодня день рождения Дома моды Вячеслава Михайловича Зайцева, и сегодня умер единственный наследник великого кутюрье. Это большая трагедия для Дома моды", — рассказал Хусаинов.

Дом моды Вячеслава Зайцева открылся 19 июня 1982 года в Москве на проспекте Мира. Уже через несколько лет он стал известен на весь мир.