Стал известен ещё один диагноз Кушанашвили, ведущий в реанимации

Сейчас врачи стабилизируют его состояние, шоумен находится в сознании. Кроме того, у него нашли несколько сопутствующих диагнозов: цирроз печени, панкреатит, а также проблемы с сердцем.

Напомним, в четверг, 20 июня, телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Родственники 53-летнего журналиста рассказали, что несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли и сам поехал на обследование в клинику. Там шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция. За несколько дней до этого журналист жаловался в соцсетях на плохое самочувствие.