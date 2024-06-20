Стал известен ещё один диагноз Кушанашвили, ведущий в реанимации
Отар Кушанашвили находится в реанимации
Отар Кушанашвили. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / otar.kushanashvili
Журналисту Отару Кушанашвили, который был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске, диагностировали острую непроходимость кишечника. По данным SHOT, телеведущий в реанимации.
Сейчас врачи стабилизируют его состояние, шоумен находится в сознании. Кроме того, у него нашли несколько сопутствующих диагнозов: цирроз печени, панкреатит, а также проблемы с сердцем.
Напомним, в четверг, 20 июня, телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Родственники 53-летнего журналиста рассказали, что несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли и сам поехал на обследование в клинику. Там шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция. За несколько дней до этого журналист жаловался в соцсетях на плохое самочувствие.
При этом осенью прошлого года телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали с подозрением на инфаркт. Но тогда сам шоумен опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии.