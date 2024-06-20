У Отара Кушанашвили диагностировали цирроз печени, он перенёс операцию

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумена уже прооперировали, сейчас он восстанавливается после хирургического вмешательства.

Как рассказали SHOT родственники 53-летнего журналиста, несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. Кушанашвили сам поехал на обследование в клинику, там шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.