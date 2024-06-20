У Отара Кушанашвили диагностировали цирроз печени, он перенёс операцию
Отар Кушанашвили экстренно госпитализирован в Подмосковье
Телеведущий Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко / ТАСС
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумена уже прооперировали, сейчас он восстанавливается после хирургического вмешательства.
Как рассказали SHOT родственники 53-летнего журналиста, несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. Кушанашвили сам поехал на обследование в клинику, там шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.
Напомним, что осенью прошлого года телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали с подозрением на инфаркт. Близкие считают, что причиной приступа могли стать усталость и стресс. Жена журналиста рассказала, что из-за плотного графика Кушанашвили спит всего по два-три часа в сутки. При этом сам шоумен опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии, записав видеообращение в машине по дороге домой из больницы.