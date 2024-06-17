Скоро исчезнут: 5 настолько исхудавших звёзд, что страшно смотреть

Наверное, почти каждая женщина задавалась вопросом: "Как похудеть?", но для этих дам куда актуальнее вопрос "Как потолстеть?". Сильная худоба и проблемы со здоровьем: Life.ru рассказал о пяти звёздах, которые довели себя до экстремальных размеров.

Анна Хилькевич

Невероятно худая Анна Хилькевич пугает своей фигурой фанатов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич всегда отличалась стройной фигурой, до неприличия! При росте 162 см актриса весит 45 кг. Звезду часто подозревали в анорексии, но сама девушка этот факт отрицает. Поклонники немного успокоились, когда актриса набрала вес во время беременности, однако её такая форма не устраивала, и благодаря всевозможным диетам Анна быстро вернулась в свои любимые 45 кг.

Мария Погребняк

Жертва диет Мария Погребняк тоже всё время пытается скидывать вес. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария после развода поправилась! Если вы подумали, что звезда стала весить 60 кг, то спешим вас разочаровать, "потолстела" девушка лишь до 48 кг. Рост Марии около 170 см и выглядит дива соцсетей чересчур стройной, однако такая форма её полностью устраивает. Кстати, Погребняк не всегда была худышкой, до 2012 года фигура Марии была далека от идеала, а стимулом к похудению стали красивые модели, которые начали "виться" вокруг её супруга. Но красота всё же не помогла сохранить брак: в 2023 году Мария и Павел развелись, по слухам, причиной стали измены футболиста.

Екатерина Варнава

Исхудавшая до скелета Варнава. Говорят, всё из-за новомодного препарата для диабетиков. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Популярная телеведущая Варнава в последнее время стала таять на глазах. После того как Екатерина опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях, поклонники звезды забили тревогу. В погоне за стройностью девушка, кажется, перестаралась. Ещё немного — и дело может дойти до анорексии!

Полина Гагарина

Экс-участница шоу Евровидение Полина Гагарина тоже не смогла остановиться и диетами довела себя до истощения. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Как известно, Полина Гагарина не всегда могла похвастаться идеальной фигурой. Было время, когда певица весила 70 кг! Но после родов девушка быстро взяла себя в руки и похудела. Сейчас вес Полины 48 кг при росте 170 см. Кажется, с диетами она переборщила. Фигуру звезды часто сравнивают с мальчишеской, на что певица практически не реагирует и утверждает, что такой вес для неё максимально комфортный.

Алёна Шишкова

Алёна Шишкова — бывшая девушка Тимати — тоже практически исчезла, похудев слишком сильно. Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета

Популярная модель и бывшая девушка Тимати Алёна Шишкова всегда отличалась стройной фигурой. На протяжении многих лет близкое окружение и поклонники переживали за её физическое и психическое состояние. К счастью, Алёна вовремя поняла, что пора срочно поправляться. Девушка легла в клинику, где лечилась от расстройства пищевого поведения. Сейчас с моделью всё хорошо, она вернулась к привычной жизни и, самое главное, стала полноценно есть! Несмотря на то что Алёна набрала вес после лечения, её фигура по-прежнему остаётся стройной, и пара лишних килограммов ей точно не повредит.