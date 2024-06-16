Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке

Уехавшего из России певца Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке в Москве. Об этом сообщает Mash .

По данным издания, возможной причиной возвращения может быть корпоратив, выступление на котором принесёт артисту не менее 12 миллионов рублей.