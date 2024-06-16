Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке
Уехавшего из России певца Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке в Москве. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, возможной причиной возвращения может быть корпоратив, выступление на котором принесёт артисту не менее 12 миллионов рублей.
Валерий Меладзе в московском ресторане. Видео © Telegram / Mash
Как сообщал Life.ru, в январе прошлого года Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната выкрикнул лозунг украинских националистов. После этого в России артист практически не светится, но выступает за границей. При этом он продолжает грести в РФ миллионы. Деньги ему приносит в том числе компания, одним из учредителей которой он является. Кроме того, по информации концертного менеджера исполнителя песни "Салют, Вера", уехавший из России музыкант получает 50 тысяч евро с концерта.
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