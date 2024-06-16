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16 июня, 20:32

Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке

Уехавшего из России певца Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, возможной причиной возвращения может быть корпоратив, выступление на котором принесёт артисту не менее 12 миллионов рублей.

Валерий Меладзе в московском ресторане. Видео © Telegram / Mash

Продюсер объяснил, кому нужны концерты Меладзе за границей
Продюсер объяснил, кому нужны концерты Меладзе за границей

Как сообщал Life.ru, в январе прошлого года Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната выкрикнул лозунг украинских националистов. После этого в России артист практически не светится, но выступает за границей. При этом он продолжает грести в РФ миллионы. Деньги ему приносит в том числе компания, одним из учредителей которой он является. Кроме того, по информации концертного менеджера исполнителя песни "Салют, Вера", уехавший из России музыкант получает 50 тысяч евро с концерта.

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VK / Территория МЕЛАДЗЕ

Александра Мышляева
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