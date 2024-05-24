Продюсер объяснил, кому нужны концерты Меладзе за границей
Продюсер Дворцов: Гонорары Меладзе упали до двух миллионов рублей
Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Музыкант Валерий Меладзе активно гастролирует по всему миру, однако концертами в России похвастаться пока не может. Более того, как заявил продюсер Сергей Дворцов, его гонорары упали до двух-трёх миллионов рублей. Хоть артист и выступает за границей, но похвастаться особо нечем — в основном его аудитория состоит из богатых поклонниц.
"Аудитория разная, но, насколько мне известно, всё-таки в США очень много бизнесменов и светских львиц, которые готовы любые деньги отдать, лишь бы прийти и посмотреть на своего кумира", — рассказал Дворцов в беседе с порталом "Страсти".
Кроме того, по сравнению с российскими концертами гонорары за зарубежные выступления музыканта сильно сократились. По словам продюсера, если на территории России они были примерно от шести до восьми миллионов рублей за выступление, то сейчас в два раза меньше. То есть сейчас в Штатах он получает за 45-минутную программу от двух до трёх миллионов рублей.
Напомним, в январе 2023 года Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: в Куршевеле артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине. Теперь Меладзе концертов в России не даёт, зато выступает за границей. Несмотря на это, он продолжает зарабатывать в нашей стране миллионы. Деньги ему приносит компания, одним из учредителей которой он является. При этом в начале года концертный директор говорил, что уехавший из России музыкант получает 50 тысяч евро с концерта.
Кроме того, стало известно, что старший брат Валерия Меладзе — Константин — потерял почти полмиллиарда рублей после отъезда из России. Если до этого он зарабатывал 500 миллионов рублей в год, то сейчас всего 19 млн, разница составила 481 миллион. После закрытия ООО "Виагра", бегства в Европу, развода с Брежневой и продажи особняка на Рублёвке единственным источником дохода у музыканта осталась одна компания.