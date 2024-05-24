Продюсер объяснил, кому нужны концерты Меладзе за границей

Музыкант Валерий Меладзе активно гастролирует по всему миру, однако концертами в России похвастаться пока не может. Более того, как заявил продюсер Сергей Дворцов, его гонорары упали до двух-трёх миллионов рублей. Хоть артист и выступает за границей, но похвастаться особо нечем — в основном его аудитория состоит из богатых поклонниц.

"Аудитория разная, но, насколько мне известно, всё-таки в США очень много бизнесменов и светских львиц, которые готовы любые деньги отдать, лишь бы прийти и посмотреть на своего кумира", — рассказал Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, по сравнению с российскими концертами гонорары за зарубежные выступления музыканта сильно сократились. По словам продюсера, если на территории России они были примерно от шести до восьми миллионов рублей за выступление, то сейчас в два раза меньше. То есть сейчас в Штатах он получает за 45-минутную программу от двух до трёх миллионов рублей.