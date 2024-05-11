"Кто-то забашлял денежки": Продюсер Дворцов увидел подвох в победе Севиль в шоу "Маска"

Финал пятого сезона шоу "Маска" завершился победой певицы Севиль, которая скрывалась под костюмом Енота. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что результаты вполне заслуженные, однако он не исключает, что за артистку могли дать взятку.

"Севиль стала победительницей заслуженно, она талантливая. Севиль — молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определённые моменты, которые может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за неё забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона", — рассказал продюсер в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, продюсер посоветовал создателям программы обратить внимание на известных знаменитостей, которые давно выступают на сцене. По его словам, шоу можно было подать в другом контексте и приглашать артистов первого эшелона.

"Не нужно забывать про старое поколение, которое на сегодняшний день на слуху", — резюмировал Дворцов.