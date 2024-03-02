"Сделали невозможное!": Севиль и HammAli & Navai дали живой концерт на борту летевшего в Сочи самолёта

Певица Севиль и дуэт HammAli & Navai (Александр Громов и Наваи Бакиров) дали живой концерт на высоте 10 тысяч метров. Уникальное шоу состоялось на борту рейса с участниками Всемирного молодёжного фестиваля, которые летели из Москвы в Сочи.

Севиль и HammAli & Navai дали живой концерт на борту летевшего в Сочи самолёта. Видео © LIFE

В рамках Всемирного фестиваля молодёжи VK Музыка и "Аэрофлот" организовали живой концерт в небе. Для пассажиров, которым посчастливилось попасть на звёздный рейс, такой сюрприз стал полнейшей неожиданностью. Севиль и HammAli & Navai исполнили свои главные хиты, кроме того, на борту можно было пообщаться и с другими знаменитостями, например с певицей Mary Gu, телеведущей Яной Чуриковой и известными блогерами. К слову, до этого в России концертов в самолёте ещё никто никогда не устраивал.

"Это невероятный концерт, конечно. Видно, какой технической сложности всё здесь стоило, чтобы наладить, подключить. <...> Акустику, клавиши HammAli притащили. <...> Это просто разнос, ребята сделали невозможное!" — поделилась Чурикова впечатлениями от концерта.

Певица Севиль в разговоре с журналистами призналась, что давно мечтала спеть прямо на борту самолёта. По её словам, перед концертом она нисколько не волновалась, наоборот, она была в предвкушении.

"Каждый знает, что такое, когда сбывается мечта. Очень классное чувство. Это так круто — лететь со всеми, петь со всеми, обниматься, фотографироваться, спрашивать: "Как дела?" на расстоянии соседних кресел", — отметила артистка.