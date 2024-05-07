40 метров меха и килограммы пластика: Названы самые сложные костюмы в шоу "Маска"

Пошив 14 костюмов для пятого сезона шоу "Маска" занял около года. В число наиболее сложных вошли образы Кота, Змея Горыныча и Кукурузы, сообщил портал "Страсти" со ссылкой на пресс-службу НТВ.

Каждая маска потребовала индивидуального подхода при производстве. Например, на один только костюм рыжего Кота ушло около 40 метров искусственного меха. А костюм Змея Горыныча оказался самым крупным за всё время существования проекта.

Ани Лорак в образе Кота. Фото © Telegram / Маска

По словам Сергея Майорова, который радовал публику в облике Кукурузы, его костюм оказался очень тяжёлым. Початок из пластика и полиуретана весил больше 30 килограммов. Маска не баловала удобством, заставляя проявлять чудеса выносливости во время выступления.

"Прорези для глаз сделаны так, что, смотря туда, не видишь цельную картинку. Поэтому чтобы видеть край сцены, жюри, балет, зрителей, я вынужден был поворачивать голову и смотреть только в один глазок", — рассказывал Майоров.

Сергей Майоров в образе кукурузы. Фото © Telegram / Маска