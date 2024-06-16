"Сама себе подарила": Стала известна баснословная цена колье, которое Лолита выгуляла на Премии Муз-ТВ
Ювелир Бакатов: Колье Лолиты с Премии Муз-ТВ стоит миллион долларов
Лолита Милявская. Обложка © Life.ru
Певица Лолита Милявская появилась на церемонии вручения Премии Муз-ТВ с украшением стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Серебряную цепочку дополняет зелёный камень, обрамлённый бриллиантами.
"Да, это изумруд. Я сама себе его подарила", — отметила артистка.
Как рассказал kp.ru ювелир Григорий Бакатов, колье с десятикаратным изумрудом стоит не менее миллиона долларов.
После скандальной вечеринки Лолита второй раз вышла в свет. На этот раз на ней было хоть и короткое, но достаточно приличное чёрное платье. На премии певица выступила в качестве ведущей, которая встречала гостей мероприятия на дорожке. Кроме того, она спела и даже взяла награду.
Лолита, кстати, успела пообщаться и с Life.ru. В беседе с нашим корреспондентом певица выступила против введения дресс-кода для артистов. Артистка выразила надежду, что депутаты "успокоятся со временем и всё будет нормально".