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16 июня, 19:10

"Сама себе подарила": Стала известна баснословная цена колье, которое Лолита выгуляла на Премии Муз-ТВ

Ювелир Бакатов: Колье Лолиты с Премии Муз-ТВ стоит миллион долларов

Лолита Милявская. Обложка © Life.ru

Лолита Милявская. Обложка © Life.ru

Певица Лолита Милявская появилась на церемонии вручения Премии Муз-ТВ с украшением стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Серебряную цепочку дополняет зелёный камень, обрамлённый бриллиантами.

"Да, это изумруд. Я сама себе его подарила", — отметила артистка.

Как рассказал kp.ru ювелир Григорий Бакатов, колье с десятикаратным изумрудом стоит не менее миллиона долларов.

После скандальной вечеринки Лолита второй раз вышла в свет. На этот раз на ней было хоть и короткое, но достаточно приличное чёрное платье. На премии певица выступила в качестве ведущей, которая встречала гостей мероприятия на дорожке. Кроме того, она спела и даже взяла награду.

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"Большая проблема и трагедия": Лолита раскрыла, как всего за неделю похудела ради мини-платья

Лолита, кстати, успела пообщаться и с Life.ru. В беседе с нашим корреспондентом певица выступила против введения дресс-кода для артистов. Артистка выразила надежду, что депутаты "успокоятся со временем и всё будет нормально".

Александра Мышляева
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