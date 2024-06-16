"Сама себе подарила": Стала известна баснословная цена колье, которое Лолита выгуляла на Премии Муз-ТВ

Певица Лолита Милявская появилась на церемонии вручения Премии Муз-ТВ с украшением стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Серебряную цепочку дополняет зелёный камень, обрамлённый бриллиантами.

"Да, это изумруд. Я сама себе его подарила", — отметила артистка.

Как рассказал kp.ru ювелир Григорий Бакатов, колье с десятикаратным изумрудом стоит не менее миллиона долларов.

После скандальной вечеринки Лолита второй раз вышла в свет. На этот раз на ней было хоть и короткое, но достаточно приличное чёрное платье. На премии певица выступила в качестве ведущей, которая встречала гостей мероприятия на дорожке. Кроме того, она спела и даже взяла награду.