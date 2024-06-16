Жанну Агузарову заподозрили в неудачной пластике из-за наклеенного на глаз пластыря
Врач Володченков: Агузарова скрывает лицо после неудачной блефаропластики
Жанна Агузарова. Обложка © VK / Жанна Агузарова
Певица Жанна Агузарова вновь шокировала публику своим внешним видом. На этот раз артистка появилась на Премии Муз-ТВ с пластырем на глазу. Кроме того, она обмотала шею шарфом. По словам пластического хирурга Ивана Володченкова, звезда российского рок-н-ролла пытается скрыть следы неудачной пластики.
"Вероятно, у неё была подтяжка средней зоны лица. Нет свежих следов операции, но для её возраста состояние средней трети лица очень хорошее. Косвенные признаки разрезов в передней ушной области указывают на подтяжку, сделанную примерно год или полтора назад", — предположил медик в беседе с kp.ru.
Врач отметил, что повязка на шее также может говорить о хирургическом вмешательстве. Он предположил, что певица недавно корректировала нижнюю часть лица и зону декольте, однако, по всей видимости, ожидание и результат не совпали.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как жена президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды ослепла на оба глаза после операции в частной клинике по удалению нависшей кожи на веках. Пластического хирурга Екатерину Лонскую уволили из больницы после случившегося. Сейчас адвокат добивается, чтобы медика признали подозреваемой. На данный момент она проходит по делу в качестве свидетеля.