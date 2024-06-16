Жанну Агузарову заподозрили в неудачной пластике из-за наклеенного на глаз пластыря

Певица Жанна Агузарова вновь шокировала публику своим внешним видом. На этот раз артистка появилась на Премии Муз-ТВ с пластырем на глазу. Кроме того, она обмотала шею шарфом. По словам пластического хирурга Ивана Володченкова, звезда российского рок-н-ролла пытается скрыть следы неудачной пластики.

"Вероятно, у неё была подтяжка средней зоны лица. Нет свежих следов операции, но для её возраста состояние средней трети лица очень хорошее. Косвенные признаки разрезов в передней ушной области указывают на подтяжку, сделанную примерно год или полтора назад", — предположил медик в беседе с kp.ru.

Врач отметил, что повязка на шее также может говорить о хирургическом вмешательстве. Он предположил, что певица недавно корректировала нижнюю часть лица и зону декольте, однако, по всей видимости, ожидание и результат не совпали.