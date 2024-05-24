Жена раввина ослепла на оба глаза после блефаропластики в московской клинике
Жена президента Федерации еврейских общин РФ ослепла после операции в "Клазко"
Жена президента Федерации еврейских общин Александра Бороды Инна. Фото © Life.ru
Супруга президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инна записалась в частную клинику, чтобы ей провели операцию по удалению нависшей кожи на веках. В результате она ослепла на оба глаза. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на адвоката потерпевшей Александра Добровинского.
По словам Добровинского, 46-летняя пациентка выбрала клинику "Клазко", где 23 октября пластический хирург Екатерина Лонская сделала ей блефаропластику. Выписка должна была состояться спустя два дня, но процесс восстановления подозрительно затягивался.
Супруга Александра Бороды была выписана только через неделю, однако у неё не получалось закрыть глаза из-за острых болей. Инна снова связалась с клиникой и попала на приём. Врач назначил ей капли, от которых, по словам пациентки, она начала слепнуть. Женщина заволновалась и решила показаться другому специалисту, который сказал ей, что роговица в её глазах отслаивается, поэтому она и теряет зрение. Хирург порекомендовал ей немедленно вылетать в Италию, где есть врач, который может спасти её глаза.
Уже ослепшая жена раввина прислушалась к специалисту. В Италии ей сделали четыре операции на глазах, в результате зрение вернулось к Инне, однако один глаз удалось восстановить только на 30%. Ей предстоит перенести ещё несколько операций, в том числе по пересадке роговицы, чтобы спасти второй глаз. Сейчас Инна восстанавливается дома после многочисленных операций и проводит время с семьёй. У них с раввином есть восемь детей.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в отношении московской частной клиники за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но хирург Лонская проходит как свидетель, хоть из клиники её и уволили. Адвокат потерпевшей хочет ходатайствовать о смене статуса врача со свидетеля на подозреваемую.
Тем временем в Москве продолжаются разбирательства по делу о смерти пациента звёздной клиники Тимура Хайдарова. Продюсер Пётр Гаврилов умер через 10 дней после операции по уменьшению желудка. Причиной смерти стал перитонит, который развился после вмешательства хирургов. После случившегося суд распорядился приостановить деятельность IQ Plastique на три месяца. 14 мая правоохранители задержали двух хирургов из клиники Хайдарова — Илью Елагина и ассистировавшего ему на операции Тамерлана Кадзаева.