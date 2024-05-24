Жена раввина ослепла на оба глаза после блефаропластики в московской клинике

Супруга президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инна записалась в частную клинику, чтобы ей провели операцию по удалению нависшей кожи на веках. В результате она ослепла на оба глаза. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на адвоката потерпевшей Александра Добровинского.

Повреждённый глаз жены президента Федерации еврейских общин. Фото © Telegram / SHOT

По словам Добровинского, 46-летняя пациентка выбрала клинику "Клазко", где 23 октября пластический хирург Екатерина Лонская сделала ей блефаропластику. Выписка должна была состояться спустя два дня, но процесс восстановления подозрительно затягивался.

Супруга Александра Бороды была выписана только через неделю, однако у неё не получалось закрыть глаза из-за острых болей. Инна снова связалась с клиникой и попала на приём. Врач назначил ей капли, от которых, по словам пациентки, она начала слепнуть. Женщина заволновалась и решила показаться другому специалисту, который сказал ей, что роговица в её глазах отслаивается, поэтому она и теряет зрение. Хирург порекомендовал ей немедленно вылетать в Италию, где есть врач, который может спасти её глаза.

Повреждённый глаз жены президента Федерации еврейских общин. Фото © Telegram / SHOT

Уже ослепшая жена раввина прислушалась к специалисту. В Италии ей сделали четыре операции на глазах, в результате зрение вернулось к Инне, однако один глаз удалось восстановить только на 30%. Ей предстоит перенести ещё несколько операций, в том числе по пересадке роговицы, чтобы спасти второй глаз. Сейчас Инна восстанавливается дома после многочисленных операций и проводит время с семьёй. У них с раввином есть восемь детей.