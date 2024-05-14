Задержаны двое врачей из клиники звёздного хирурга Хайдарова

В Москве задержали двух врачей из клиники звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

"Следователями столичного СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением IQ Plastique и 28-летний врач-хирург указанной клиники", — говорится в сообщении ведомства.

С задержанными, имена которых не раскрываются, проводятся необходимые следственные действия, а по месту их проживания проходят обыски. В СК напомнили, что в отношении клиники Хайдарова в настоящее время расследуется дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть".

Ранее Life.ru сообщал, что Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора приостановил деятельность клиники IQ Plastique на три месяца.