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14 мая, 17:03

Задержаны двое врачей из клиники звёздного хирурга Хайдарова

В Москве задержали двух врачей из клиники хирурга Хайдарова IQ Plastique

В Москве задержали двух врачей из клиники звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

"Следователями столичного СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением IQ Plastique и 28-летний врач-хирург указанной клиники", — говорится в сообщении ведомства.

С задержанными, имена которых не раскрываются, проводятся необходимые следственные действия, а по месту их проживания проходят обыски. В СК напомнили, что в отношении клиники Хайдарова в настоящее время расследуется дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть".

Ранее Life.ru сообщал, что Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора приостановил деятельность клиники IQ Plastique на три месяца.

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Напомним, проблемы у Хайдарова начались после недавней смерти одного из его клиентов — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Он скончался спустя десять дней после операции по резекции желудка. Как предполагается, причиной смерти стало острое воспаление брюшины.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr_khidarov

Наталья Исакова
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