Суд приостановил работу клиники Хайдарова на три месяца
Хирург Тимур Хайдаров. Фото © SHOT
Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование столичного Росздравнадзора по клинике скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как пишет SHOT, было принято решение о приостановке деятельности IQ Plastique.
По данным телеграм-канала, работу клиники, которую возглавляет звёздный хирург, приостановили на три месяца. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека".
Напомним, проблемы у Тимура Хайдарова начались после недавней смерти одного из его клиентов — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Он скончался спустя десять дней после операции по резекции желудка. Как предполагается, причиной смерти стало острое воспаление брюшины. Life.ru уже писал, что правоохранители опечатали некоторые кабинеты клиники и в них не могут попасть даже сотрудники. Однако Хайдаров это отрицал.