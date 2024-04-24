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Суд приостановил работу клиники Хайдарова на три месяца

24 апреля, 15:26
Хирург Тимур Хайдаров. Фото © SHOT

Хирург Тимур Хайдаров. Фото © SHOT

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование столичного Росздравнадзора по клинике скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как пишет SHOT, было принято решение о приостановке деятельности IQ Plastique.

По данным телеграм-канала, работу клиники, которую возглавляет звёздный хирург, приостановили на три месяца. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека".

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Напомним, проблемы у Тимура Хайдарова начались после недавней смерти одного из его клиентов — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Он скончался спустя десять дней после операции по резекции желудка. Как предполагается, причиной смерти стало острое воспаление брюшины. Life.ru уже писал, что правоохранители опечатали некоторые кабинеты клиники и в них не могут попасть даже сотрудники. Однако Хайдаров это отрицал.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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