Суд приостановил работу клиники Хайдарова на три месяца

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование столичного Росздравнадзора по клинике скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как пишет SHOT , было принято решение о приостановке деятельности IQ Plastique.

По данным телеграм-канала, работу клиники, которую возглавляет звёздный хирург, приостановили на три месяца. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека".