Хайдаров потребовал 5 млн с главы Ассоциации жертв пластической хирургии за оскорбления

Звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров требует пять миллионов рублей от, как она сама себя называет, главы Ассоциации жертв пластической хирургии. Врач обвиняет Александру Рашель (настоящая фамилия Кирсанова) в оскорблениях. Об этом сообщает SHOT.

Рашель — о требовании Хайдарова выплатить пять миллионов рублей. Видео © Life.ru

Противостояние между Хайдаровым и Рашель длится уже давно. Называющая себя пластическим хирургом женщина ранее неоднократно публично заявляла о "некачественных операциях" оппонента и требовала проверить его клинику. Причём соответствующее обращение она направила руководству Комитета Госдумы по культуре.

При этом Хайдаров уверяет, что у Рашель нет медицинского образования и женщина занимается его травлей в Интернете. Сегодня по этому делу состоялось судебное заседание. В беседе с Life.ru Рашель заявила, что к ней обратились пострадавшие клиентки Хайдарова, после чего она начала просто общаться с подписчиками. Женщина утверждает, что не очерняла имя хирурга и не говорила гадости. По её словам, кто-то выложил это видео в Сеть, а Хайдаров, увидев ролик, подал на неё в суд.