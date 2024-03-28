Хайдаров потребовал 5 млн с главы Ассоциации жертв пластической хирургии за оскорбления
SHOT: Хайдаров требует 5 млн руб. с главы Ассоциации жертв пластической хирургии
Звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров требует пять миллионов рублей от, как она сама себя называет, главы Ассоциации жертв пластической хирургии. Врач обвиняет Александру Рашель (настоящая фамилия Кирсанова) в оскорблениях. Об этом сообщает SHOT.
Рашель — о требовании Хайдарова выплатить пять миллионов рублей. Видео © Life.ru
Противостояние между Хайдаровым и Рашель длится уже давно. Называющая себя пластическим хирургом женщина ранее неоднократно публично заявляла о "некачественных операциях" оппонента и требовала проверить его клинику. Причём соответствующее обращение она направила руководству Комитета Госдумы по культуре.
При этом Хайдаров уверяет, что у Рашель нет медицинского образования и женщина занимается его травлей в Интернете. Сегодня по этому делу состоялось судебное заседание. В беседе с Life.ru Рашель заявила, что к ней обратились пострадавшие клиентки Хайдарова, после чего она начала просто общаться с подписчиками. Женщина утверждает, что не очерняла имя хирурга и не говорила гадости. По её словам, кто-то выложил это видео в Сеть, а Хайдаров, увидев ролик, подал на неё в суд.
"Он на всех [подал в суд]. На [певиц Любовь] Успенскую, Славу, дочку Успенских. Только там он решил вопрос, а вот меня решил на колени поставить. Думаю, что у него не получится", — подчеркнула Рашель.
Напомним, ранее певица Слава, недовольная результатом пластики груди у Хайдарова, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а затем попыталась разоблачить певца Филиппа Киркорова. Будто бы артист покрывает своего друга-врача, а на деле мучается от боли. К тому же ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий Хайдарова и создали инициативную группу. Среди недовольных его работой и Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, однако из этого ничего не вышло. Позже Хайдаров заявил, что конфликт со Славой и Успенской полностью разрешён.
ТАСС / Софья Сандурская