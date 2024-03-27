Клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова грозит закрытие после смерти пациента
Тимур Хайдаров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова, после операции в которой умер бизнесмен Пётр Гаврилов, грозит закрытие на три месяца. По данным SHOT, соответствующий иск в суд подал Росздравнадзор.
Так, в феврале федеральная служба провела проверку и выявила нарушения обязательных лицензионных требований, а также то, что 34 пациентам ненадлежащим образом провели операции. Теперь владельцу клиники грозит ответственность по административной статье "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией", которая наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или приостановкой деятельности на срок до 90 суток.
В самой клинике заявили телеграм-каналу, что часть выявленных нарушений устранили незамедлительно, а с остальными там не согласны и намерены оспаривать их в суде. Первое заседание назначено на апрель.
Напомним, 27 февраля, спустя десять дней после операции в клинике Тимура Хайдарова и выписки, умер бизнесмен Пётр Гаврилов. Ему провели вмешательство по резекции желудка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По мнению экспертов, причиной смерти стало запущенное острое воспаление брюшины, развившееся через два дня после операции.