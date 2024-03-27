Клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова грозит закрытие после смерти пациента

Клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова, после операции в которой умер бизнесмен Пётр Гаврилов, грозит закрытие на три месяца. По данным SHOT, соответствующий иск в суд подал Росздравнадзор.

Так, в феврале федеральная служба провела проверку и выявила нарушения обязательных лицензионных требований, а также то, что 34 пациентам ненадлежащим образом провели операции. Теперь владельцу клиники грозит ответственность по административной статье "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией", которая наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или приостановкой деятельности на срок до 90 суток.